Rendez-Vous du Conte
Samedi 14 octobre, 11h00, 16h00
Médiathèque de Hem
Entrée Libre – sur inscription

Un conteur professionnel du Théâtre de l'Aventure va lire plusieurs contes aux enfants. il va les faire entrer dans un univers merveilleux faits de mots à destination de l'imagination.

Médiathèque de Hem
1 rue du Général Leclerc – 59510 HEM
Hem 59510 Nord Hauts-de-France

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:45:00+02:00

Age min 2
Age max 6

