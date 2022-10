Rencontre d’auteur à Hem Médiathèque de Hem Hem Catégories d’évènement: Hem

Nord

Rencontre d’auteur à Hem Médiathèque de Hem, 15 octobre 2022, Hem. Rencontre d’auteur à Hem Samedi 15 octobre, 16h00 Médiathèque de Hem

Entrée libre

Rencontre d’auteur à Hem dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de Hem 1 rue du Général Leclerc – 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France La Médiathèque sera ouverte pour les Nuits des Bibliothèques le samedi 15 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Rencontre avec un auteur local pour jeunesse qui a publié quelques romans pour les 7-13 ans le samedi 15 octobre à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T16:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hem, Nord Autres Lieu Médiathèque de Hem Adresse 1 rue du Général Leclerc - 59510 HEM Ville Hem lieuville Médiathèque de Hem Hem Departement Nord

Médiathèque de Hem Hem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hem/

Rencontre d’auteur à Hem Médiathèque de Hem 2022-10-15 was last modified: by Rencontre d’auteur à Hem Médiathèque de Hem Médiathèque de Hem 15 octobre 2022 Hem Médiathèque de Hem Hem

Hem Nord