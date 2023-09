Atelier créatif de Noël Médiathèque de Habas Habas, 13 décembre 2023, Habas.

Habas,Landes

Composez, découpez et repartez avec vos créations de Noël !

Gratuit / Sur réservation

Dès 6 ans.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. EUR.

Médiathèque de Habas

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Compose, cut out and leave with your own Christmas creations!

Free / On reservation

Ages 6 and up

Diseña, recorta y llévate a casa tus propias creaciones navideñas

Gratuito / previa reserva

A partir de 6 años

Komponieren Sie, schneiden Sie aus und nehmen Sie Ihre Weihnachtskreationen mit nach Hause!

Kostenlos / Auf Reservierung

Ab 6 Jahren

