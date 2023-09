Conte jeune public Médiathèque de Habas Habas, 22 novembre 2023, Habas.

Habas,Landes

Des histoires pour les yeux et les oreilles avec Nathalie M’Rica de Ma fabrique à mots.

Pour les 4-8 ans

Gratuit / Sur réservation..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 15:30:00. EUR.

Médiathèque de Habas

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stories for the eyes and ears with Nathalie M?Rica from Ma fabrique à mots.

For ages 4-8

Free / Reservation required.

Cuentos para los ojos y los oídos con Nathalie Rica de Ma fabrique à mots.

Para niños de 4 a 8 años

Gratuito / previa reserva.

Geschichten für Augen und Ohren mit Nathalie M?Rica von Ma fabrique à mots.

Für Kinder von 4-8 Jahren

Kostenlos / Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans