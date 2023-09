Projection : Les Blanches Terres [le mois du doc] Médiathèque de Habas Habas, 18 novembre 2023, Habas.

Habas,Landes

Réalisé et écrit par Amélie Cabocel , France 2019. Ana Films et Milana Christitch / 93 min.

Quelle image laisser de soi à plus de 80 ans ?

Public : ados-adultes

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles

Organisé par le réseau des médiathèques avec l’association Images en Biblio..

2023-11-18

Médiathèque de Habas

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Directed and written by Amélie Cabocel , France 2019. Ana Films and Milana Christitch / 93 min.

What image should we leave when we’re over 80?

Public: teens-adults

Reservations recommended, subject to availability

Organized by the network of media libraries with the Images en Biblio association.

Dirigida y escrita por Amélie Cabocel , Francia 2019. Ana Films y Milana Christitch / 93 min.

Qué imagen debemos dejar cuando tengamos más de 80 años?

Público: adolescentes-adultos

Se recomienda reservar, sujeto a disponibilidad

Organizado por la red de mediatecas con la asociación Images en Biblio.

Regie und Buch von Amélie Cabocel , Frankreich 2019. Ana Films und Milana Christitch / 93 Min.

Welches Bild hinterlässt man mit über 80 Jahren von sich selbst?

Publikum: Jugendliche/Erwachsene

Reservierung empfohlen, im Rahmen der verfügbaren Plätze

Organisiert vom Netzwerk der Mediatheken mit dem Verein Images en Biblio.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans