C’est la rentrée des médiathèques : Jeux et spectacle Médiathèque de Habas Habas, 30 septembre 2023, Habas.

Habas,Landes

Matinée jeux avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans, de 9h30 à 11h, gratuit

A 11h spectacle jeune public au Foyer municipal par « Une hirondelle Compagnie ». Spectacle gratuit à partir de 3 ans sur réservations..

2023-09-30

Médiathèque de Habas

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Games morning with the ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans, 9.30am to 11am, free

11 a.m. Young-audience show at the Foyer municipal by « Une hirondelle Compagnie ». Free show for children aged 3 and over, reservations required.

Mañana de juegos con la ludoteca de Pays d’Orthe y Arrigans, de 9.30 a 11.00 h, gratuita

A las 11 h, espectáculo para el público infantil en el Foyer municipal a cargo de « Une hirondelle Compagnie ». Espectáculo gratuito para niños a partir de 3 años (previa reserva).

Spielevormittag mit der Ludothek des Pays d’Orthe et Arrigans, von 9.30 bis 11 Uhr, kostenlos

Um 11 Uhr Aufführung für junges Publikum im Foyer municipal von « Une hirondelle Compagnie ». Kostenlose Aufführung ab 3 Jahren mit Reservierung.

