Dans les pas des mégissiers Médiathèque de Graulhet Graulhet, 16 septembre 2023, Graulhet.

Dans les pas des mégissiers Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Graulhet Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’information, contactez le : 05 63 33 25 25.

Le centre d’art Le Lait a invité l’artiste italien Riccardo Giacconi en résidence pour une création en lien avec l’histoire ouvrière du Tarn. Une partie de ses recherches s’est centrée sur la grève des mégissiers graulhétois de 1909. Au fil des rencontres et des découvertes, l’artiste a imaginé une pièce sonore, à découvrir à la médiathèque de Graulhet à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

La pièce « 43.763025, 1.986994 » est une ballade sonore, conçue pour être écoutée avec un casque, le long d’un parcours spécifique qui débute sous l’arbre de la place Henri Merou à Graulhet, en face de l’ancienne Maison du Peuple (le titre de la pièce contient les coordonnées GPS du point de départ du parcours). Son écoute peut aussi se faire depuis un fauteuil, tel un voyage mental. L’œuvre aborde les événements de la grande grève de Graulhet en alternant la voix d’un narrateur (qui donne les indications du parcours) et la voix d’une gréviste, qui raconte son histoire comme dans un journal intime. Elle mélange différentes temporalités et évoque des fantômes du passé, qui un peu partout continuent de hanter des villes.

Une expérience sonore avec les voix de Jean Emile Roturier et Claire Bachellerie.

L’équipe de la médiathèque proposera pour l’occasion une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du patrimoine industriel et l’héritage ouvrier de la ville de Graulhet.

L’espace documentaire sera accessible et l’œuvre en écoute jusqu’au samedi 14 octobre.

En partenariat avec le réseau des médiathèques de Gaillac Graulhet Agglomération, la Ville de Graulhet, le Département du Tarn

