Médiathèque de Gien Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Médiathèque de Gien Gien, 3 mai 2022, Gien. Médiathèque de Gien Gien

2022-05-03 – 2022-05-21

Gien Loiret Du 3 au 21 mai, venez à la médiathèque de Gien découvrir l’ensemble des œuvres réalisées pendant les ateliers d’illustration à la manière d’Hervé Tullet, dans « L’Expo Idéale d’Hervé Tullet ». Visite libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h

Vendredi : 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-17h Médiathèque de Gien contact@espaceculturelgien.fr +33 2 38 05 19 45 Du 3 au 21 mai, venez à la médiathèque de Gien découvrir l’ensemble des œuvres réalisées pendant les ateliers d’illustration à la manière d’Hervé Tullet, dans « L’Expo Idéale d’Hervé Tullet ». Visite libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h

Vendredi : 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-17h Facebook Legiennois-Culture

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Médiathèque de Gien Gien 2022-05-03 was last modified: by Médiathèque de Gien Gien Gien 3 mai 2022 Gien Loiret

Gien Loiret