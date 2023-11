Salon Du Livre Médiathèque de Gien Gien, 9 décembre 2023, Gien.

Salon Du Livre 9 et 10 décembre Médiathèque de Gien Voir https://www.villedegien.fr/mediatheque/

SALON DU LIVRE

Médiathèque de Gien

Entrée libre

Médiathèque de Gien 8 Rue Georges Clémenceau, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 19 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.villedegien.fr/mediatheque/ »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@gien.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

FMACEN045V50BDNT

Saint-Martin-Sue-Ocre