Atelier Oh Appli Day Médiathèque de Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien

Atelier Oh Appli Day Médiathèque de Gien, 22 mars 2023, Gien. Atelier Oh Appli Day 22 – 25 mars Médiathèque de Gien Ateliers sur tablettes pour parents-enfants. Découverte d’applications ludiques et culturelles en lien avec la littérature et l’illustration jeunesse. Médiathèque de Gien 8 Rue Georges Clémenceau, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 19 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T13:30:00+01:00 – 2023-03-22T15:00:00+01:00

2023-03-25T13:30:00+01:00 – 2023-03-25T15:00:00+01:00 FMACEN045V509V77 Ville de Gien

Détails Catégorie d’Évènement: Gien Autres Lieu Médiathèque de Gien Adresse 8 Rue Georges Clémenceau, Gien Ville Gien Lieu Ville Médiathèque de Gien Gien

Médiathèque de Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Atelier Oh Appli Day Médiathèque de Gien 2023-03-22 was last modified: by Atelier Oh Appli Day Médiathèque de Gien Médiathèque de Gien 22 mars 2023 Gien Médiathèque de Gien Gien

Gien