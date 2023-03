Rendez-vous avec Laurent Le Deunff Médiathèque de Gaillac Gaillac Catégories d’Évènement: Gaillac

Tarn

Rendez-vous avec Laurent Le Deunff Médiathèque de Gaillac, 18 avril 2023, Gaillac. Rendez-vous avec Laurent Le Deunff Mardi 18 avril, 18h00 Médiathèque de Gaillac Gratuit Rencontre avec l’artiste bordelais à l’occasion de son esposition au Muséum d’histoire naturelle de Gaillac. L’occasion de découvrir la démarche de l’artiste et le projet qu’il a spécialement développé pour le Muséum de Gaillac.

Programmés en lien avec les expositions et les résidences, les Rendez-vous avec… sont des moments privilégiés pour découvrir la pratique des artistes. Les présentations, d’une durée d’une heure en moyenne, sont suivies d’échanges avec le public.

Durée : 1 heure environ

https://www.centredartlelait.com/rdvs/rendez-vous-avec—— Médiathèque de Gaillac

74 Place d’Hautpoul, 81600 Gaillac Un partenariat centre d’art Le Lait / Gaillac-Graulhet agglomération

L’exposition Phil Tom Python est conçue en partenariat par le centre d’art Le Lait et la Ville de Gaillac Médiathèque de Gaillac 74 place d’Hautpoul 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « centredart@centredartlelait.com »}] [{« link »: « https://www.centredartlelait.com/rdvs/rendez-vous-avec——« }] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:00:00+02:00 – 2023-04-18T19:00:00+02:00

2023-04-18T18:00:00+02:00 – 2023-04-18T19:00:00+02:00 rencontre d’artiste art contemporain Laurent Le Deunff Photo Renaud Monfourny

Détails Catégories d’Évènement: Gaillac, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Gaillac Adresse 74 place d'Hautpoul 81600 Gaillac Ville Gaillac Departement Tarn Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Gaillac Gaillac

Médiathèque de Gaillac Gaillac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillac/

Rendez-vous avec Laurent Le Deunff Médiathèque de Gaillac 2023-04-18 was last modified: by Rendez-vous avec Laurent Le Deunff Médiathèque de Gaillac Médiathèque de Gaillac 18 avril 2023 Gaillac Médiathèque de Gaillac Gaillac

Gaillac Tarn