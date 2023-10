Atelier AQUARELLE Médiathèque de Fronton Fronton, 25 novembre 2023, Fronton.

Atelier AQUARELLE Samedi 25 novembre, 15h00 Médiathèque de Fronton Gratuit sur inscription

Médiathèque de Fronton 36 av. Alain de Falguière, Fronton 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 62 79 62 45 http://www.bm-fronton.fr https://www.facebook.com/mediatheque.fronton/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « contact@bm-fronton.fr »}] La Médiathèque de Fronton est un service municipal en régie directe, géré par le Pôle Communication & Culture. La Médiathèque est ouverte à tous, adhérents ou non. Seul le prêt de documents est soumis à inscription. La consultation sur place est libre. L’adhésion est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Horaires d’ouverture au public : Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h / Jeudi de 10h à 14h / Vendredi de 15h à 19h / Samedi de 10h à 18h. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

