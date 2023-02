10 Mars Je lis ! Médiathèque de Fronton Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

10 Mars Je lis ! Médiathèque de Fronton, 10 mars 2023, Fronton. 10 Mars Je lis ! Vendredi 10 mars, 15h00 Médiathèque de Fronton La Médiathèque de Fronton participe au « Quart d’heure de lecture » national.

Le 10 mars, donnons-nous 15 minutes de lecture sans interruption, 15 minutes pour nous détendre, nous faire plaisir, nous étonner, découvrir et continuer chaque jour à apprendre !

Le 10 mars, de 15h à 19h, la Médiathèque vous attend au « Quart d’heure de lecture » ! Médiathèque de Fronton 36 av. Alain de Falguière, Fronton 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne 05 62 79 62 45 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

