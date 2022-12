GROUPE DE PAROLE « PARENTS SEPARES » Médiathèque de Fronton Fronton Catégories d’évènement: Fronton

Vous êtes séparé.e ou en cours de séparation ? Vous vous posez des questions sur cette situation, votre expérience et souhaitez échanger avec des personnes concernées comme vous ? Médiathèque de Fronton 36 av. Alain de Falguière, Fronton 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Le CCAS de Fronton et la Caf de la Haute-Garonne vous proposent un nouveau groupe de parole, animé par deux professionnels de la famille. Ce groupe de parole destiné aux parents séparés ou en cours de séparation est ouvert et gratuit. Il n’a pas de programme préétabli ni de thème imposé et pourra accueillir des intervenants, experts, si le groupe en convient. Il est ouvert aux habitants de la Communauté des Communes du Frontonnais. Rendez-vous le premier mardi de chaque mois, de 17h à 19h, à la Médiathèque de Fronton.

Le temps de la séance, les enfants peuvent bénéficier des services de la ludothèque/médiathèque.

