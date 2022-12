NUIT DE LA LECTURE Médiathèque de Fronton Fronton Catégories d’évènement: Fronton

NUIT DE LA LECTURE Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Médiathèque de Fronton

Entrée libre sur inscription

SOIREE JEUX : DEJOUEZ LA PEUR
Médiathèque de Fronton
36 av. Alain de Falguière, Fronton 31620

Soirée jeux « Loup-garou » et « Mystérium » (à partir de 10 ans).

Les Nuits de la Lecture 2023

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00

