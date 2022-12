Invitation au débat Médiathèque de Fronton Fronton Catégories d’évènement: Fronton

Invitation au débat Médiathèque de Fronton, 12 janvier 2023, Fronton. Invitation au débat Jeudi 12 janvier 2023, 19h30 Médiathèque de Fronton

Entrée libre

Un jeudi soir par mois, à 19h30, à la Médiathèque de Fronton, rencontrons-nous pour débattre d’une manière franche et ouverte des choses qui comptent. Médiathèque de Fronton 36 av. Alain de Falguière, Fronton 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Les bonnes questions sont plus importantes que les réponses ! Ensemble, posons-les et laissons œuvrer l’intelligence collective. Un jeudi soir par mois, à 19h30, la Médiathèque de Fronton vous invite à formuler librement vos opinions, à exprimer vos désaccords et à révéler vos connivences autour de questions qui nous intéressent tous. Un moment de partage pour penser sa vie et vivre sa pensée avec Dominique Decap, animatrice de l’Association SEVE.

