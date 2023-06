La tournée de l’Archéo’Mobile Médiathèque de Frontenac Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain Catégories d’Évènement: Jouars-Pontchartrain

La tournée de l'Archéo'Mobile Samedi 8 juillet, 14h00, 16h00 Médiathèque de Frontenac Inscription possible Découvrez comment l'archéologue peut lire à travers les objets pour comprendre notre passé. Médiathèque de Frontenac 1 rue Sainte-Anne 78760 Jouars-Pontchartrain Jouars-Pontchartrain 78760 Yvelines Île-de-France 01 34 89 27 27 mediatheque@jouars-pontchartrain.fr

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T15:30:00+02:00

