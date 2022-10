Projection du film « Tante Hilda » à Fretin Médiathèque de Fretin Fretin Catégories d’évènement: Fretin

Projection du film « Tante Hilda » à Fretin
Samedi 15 octobre, 20h00
Médiathèque de Fretin

Gratuit, sur inscription

Projection du film « Tante Hilda » à Fretin dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de Fretin Rue Alfred Cousin 59273 Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France Projection du film « Tante Hilda »

Projection du film d’animation ayant pour thème l’écologie et les OGM.

Tante Hilda, passionnée par la nature, conserve les espèces végétales les plus rares. C’est alors que des industriels mettent au point une nouvelle céréale qui, ne nécessitant ni eau ni engrais, semble être l’avenir de l’alimentation. Elle pourrait même prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais cette plante devient complètement incontrôlable et Tante Hilda décide de réagir…

Une fable moderne qui séduit. Public familial, à partir de 7 ans

Durée du film : 90min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T20:00:00+02:00

2022-10-15T21:30:00+02:00

