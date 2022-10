Atelier parent-enfant : Activité manuelle tawashi à Fretin Médiathèque de Fretin Fretin Catégories d’évènement: Fretin

Nord

Gratuit, sur inscription

Activité manuelle pour les enfants à partir de 6 ans, accompagné d’un parent, pour fabriquer votre éponge zéro déchet ! Le Tawashi s’utilise comme une éponge classique, mais est plus hygiénique, plus économique et plus écologique. Pour les enfants à partir de 6 ans et leur(s) parent(s).

2022-10-08T17:30:00+02:00

2022-10-15T10:30:00+02:00

