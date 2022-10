Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes » et soirée « Troc de livres » à Frelinghien Médiathèque de Frelinghien Frelinghien Catégories d’évènement: Frelinghien

Nord

Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes » et soirée « Troc de livres » à Frelinghien Médiathèque de Frelinghien, 15 octobre 2022, Frelinghien. Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes » et soirée « Troc de livres » à Frelinghien Samedi 15 octobre, 11h00, 17h30 Médiathèque de Frelinghien

Gratuit

Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes » et soirée « Troc de livres » à Frelinghien dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de Frelinghien 4, Place des Combattants, 59236 Frelinghien Frelinghien 59236 Nord Hauts-de-France Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes »

C’est autour d’un pot de l’amitié que nous dévoilerons les réalisations des participant(e)s qui nous auront transmis leurs dessins, photographies et / ou leurs créations manuelles de leurs insectes préférées.

Samedi 15 octobre à 11H. Soirée « troc de livres ».

La Médiathèque mettra gratuitement, à disposition, des livres « désherbés » et invitera les participants à cette soirée à échanger entre eux leurs livres.

Réservation obligatoire.

Samedi 15 octobre de 17H30 à 19H30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T11:00:00+02:00

2022-10-15T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Frelinghien, Nord Autres Lieu Médiathèque de Frelinghien Adresse 4, Place des Combattants, 59236 Frelinghien Ville Frelinghien lieuville Médiathèque de Frelinghien Frelinghien Departement Nord

Médiathèque de Frelinghien Frelinghien Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frelinghien/

Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes » et soirée « Troc de livres » à Frelinghien Médiathèque de Frelinghien 2022-10-15 was last modified: by Inauguration de l’exposition « Mes petites bêtes » et soirée « Troc de livres » à Frelinghien Médiathèque de Frelinghien Médiathèque de Frelinghien 15 octobre 2022 Frelinghien Médiathèque de Frelinghien Frelinghien

Frelinghien Nord