Tapis-lecture et heure du conte à Frelinghien dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de Frelinghien 4, Place des Combattants, 59236 Frelinghien Frelinghien 59236 Nord Hauts-de-France Tapis-lecture « Le monde est beau ! »

C’est autour du tapis-lecture de Marie « Notre Terre » animé par les conteuses que les

tout-petits (0-4 ans), accompagnés d’un adulte, découvriront de jolies histoires. Vendredi 14 à 10H30 L’Heure du conte et goûter partagé.

Les 4-11 ans sont invités à participer à l’Heure du conte samedi 15 octobre à 14H30, suivie d’un goûter où chacun (e) ramène sa recette préférée pour la partager !

2022-10-14T10:30:00+02:00

2022-10-15T15:30:00+02:00

