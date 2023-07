Exposition : « Sport et littérature » Médiathèque de Fontès Fontès Catégories d’Évènement: Fontès

Hérault Exposition : « Sport et littérature » Médiathèque de Fontès Fontès, 17 septembre 2023, Fontès. Exposition : « Sport et littérature » Dimanche 17 septembre, 10h00 Médiathèque de Fontès Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dans la catégorie « Patrimoine du sport », la médiathèque de Fontès vous invite à découvrir une exposition sur le thème : « Sport et littérature ».

Cette exposition présente des panneaux associant des extraits de textes d’auteurs tels que Maupassant, Barthes, Pérec, Yourcenar, Gracq, avec de nombreuses images des champions d’hier et d’aujourd’hui qui se sont illustrés dans ces sports spécifiques. Plongez dans l’univers du sport à travers la littérature et admirez la richesse de cette combinaison.

Nous vous attendons nombreux pour cette exposition qui met en valeur le lien entre le sport et la littérature lors des Journées européennes du patrimoine. Médiathèque de Fontès 1 rue de l’hôpital, 34320 Fontès Fontès 34320 Hérault Occitanie 04 67 89 67 81 La médiathèque est l’un des pôles culturels de la commune. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Gaëlle Humbert Détails Catégories d’Évènement: Fontès, Hérault Autres Lieu Médiathèque de Fontès Adresse 1 rue de l'hôpital, 34320 Fontès Ville Fontès Departement Hérault Lieu Ville Médiathèque de Fontès Fontès

Médiathèque de Fontès Fontès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontes/