Ma petite lumière Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 20 décembre 2023, Fontenilles.

Ma petite lumière Mercredi 20 décembre, 16h30 Médiathèque de Fontenilles Gratuit sur inscriptions obligatoires

Gabrielle est née le jour de Noël. Elle trouve ses parents tellement grands qu’elle a l’impression d’être tombée dans une famille de géants. Et puis, Gabrielle grandit et autour d’elle tout se rétrécit ! Le monde lui semble tout étriqué, désabusé, désenchanté. Mais heureusement, au fond de ses yeux, Gabrielle a encore une toute petite lumière qui scintille. Alors elle va la suivre… Apprécier la beauté, retrouver la joie et s’émerveiller du monde !!!

Spectacle jeune public à partir de 3 ans – Durée 45 min

Mercredi 20 décembre à 16h30 – MédiaLudo de Fontenilles

Par la Compagnie Le Silence des Mots

Inscriptions obligatoires au 05 34 47 00 47

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 47 00 47 »}] [{« link »: « https://www.compagnielesilencedesmots.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:30:00+01:00 – 2023-12-20T17:30:00+01:00

Ma petite lumière Spectacle

