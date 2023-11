Exposition photos : ISLANDE, terre de glace Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 5 décembre 2023, Fontenilles.

Exposition photos : ISLANDE, terre de glace 5 décembre 2023 – 12 janvier 2024 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre

« ISLAND, en Islandais, veut dire « terre de glace ». Cette île du Nord de l’Europe, proche du Groënland, porte bien son nom.

Lorsque j’y suis allé, en mars 2022, j’ai découvert un pays aux mille facettes, dont le trait d’union est la glace. Elle est présente partout, des glaciers jusqu’aux aux rivières qui charrient leurs blocs disloqués sur les plages de sable noir de l’océan. À travers quelques images, je vous invite à déambuler dans ces paysages contrastés, rudes et bruts mais d’une beauté saisissante. Passionné d’images et de cultures, je me déplace toujours avec mon appareil photo. Spectateur du monde qui nous entoure, à la recherche de l’esthétique, j’explore divers univers. L’urbain, la macro, l’humain, autant de thèmes qui m’attirent au gré des humeurs et des opportunités.

Mais la Nature et les paysages sont mes sujets de prédilection. Au fil des ans, je mes suis trouvé une passion pour les pays Nordiques. Leurs lumières fugaces, les contrastes et la brutalité des éléments et du climat, sont chargés d’émotions. La difficulté des prises de vues, la tentative de saisir l’instant vécu pour le partager ensuite, c’est très motivant. Ces contrées sont pleines de mystères qui touchent l’inconscient. Ces espaces, où l’homme n’a pratiquement pas laissé d’empreinte, sont comme la naissance du Monde. Leur vue titille l’imaginaire et les phantasmes. »

Serge BERRUYER – Photographe

Du mardi 5 décembre 2023 au vendredi 12 janvier 2024 à la MédiaLudo de Fontenilles aux horaires d’ouverture habituels.

Informations : 05 34 47 00 47

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

2024-01-12T15:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:00:00+01:00

Exposition Photos