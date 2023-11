Les fantaisies de Virginie Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 29 novembre 2023, Fontenilles.

Les fantaisies de Virginie Mercredi 29 novembre, 14h30 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre sur inscription obligatoire au 05 34 47 00 47

Virginie transporte une valise dans laquelle elle trouve toutes sortes de choses et se crée un univers fantaisiste avec lequel elle s’amuse. Un spectacle poétique, drôle, en interaction avec les enfants, laissez-vous porter par la douce folie de cette magicienne danseuse clown !

Virginie Leclerc découvre la danse à l’âge de 3 ans, elle évolue sur les planches du Théâtre du Capitole de Toulouse en France, dans le rôle d’un clown puis d’une abeille… Ses ailes grandissantes, le ballet devient pour elle un très long parcours, où s’entrecroisent la danse Jazz et Modern’ Jazz… le théâtre… le music-hall. Devenue professionnelle, elle partage la scène à Paris, avec des artistes, Patrick Sébastien, Dani Lary… (variété, magie…).

Arrivée à Montréal, elle s’implique dans le processus de création d’un spectacle de magie pour enfants et crée : Les fantaisies de Virginie, un spectacle de magie inspiré d’un cheminement artistique, au cœur de la danse, du théâtre, de la magie et du clown.

Dans son monde imaginaire Virginie se laisse porter par la légèreté de la vie des enfants, elle enchaîne les numéros, musicaux, parlés participatifs, où les moments doux et forts s’entremêlent afin de garder l’attention des enfants tout le long du spectacle. La musique, choisie minutieusement, rythme chaque numéro pour qu’il devienne une occasion unique d’être transporté par la magie. Le projet scénographique quant à lui, vise à créer l’ambiance d’un petit théâtre, grâce aux rideaux, jeux de lumières et décors aux couleurs attrayantes.

De et avec Virginie Leclerc

Spectacle à partir de 3 ans – Durée 45 minutes

Teaser : https://youtu.be/B5ch3s-uKdY

https://www.facebook.com/lesfantaisiesdevirginie31

Gratuit sur inscription obligatoire au 05 34 47 00 47

Attention : 60 places maximum – Faites vite !

