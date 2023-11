Rencontre avec Volodia Petropavlovsky Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 24 novembre 2023, Fontenilles.

Rencontre avec Volodia Petropavlovsky Vendredi 24 novembre, 20h30 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre sans inscription

Le Festival Terres d’ailleurs a pour objectif de contribuer à une prise de conscience générale des enjeux liés à la biodiversité et à la diversité culturelle, et de questionner quant aux rapports que nous entretenons avec la nature et les peuples. Il permet de découvrir des territoires lointains et leurs richesses à travers les travaux d’intervenants hors du commun (documentaires, livres, carnets de voyage, photographies…).

Dans le cadre de ce festival, la MédiaLudo de Fontenilles reçoit vendredi 24 novembre à partir de 20h30 Volodia Petropavlovsky qui présentera son dernier livre « La Dernière Frontière » paru cette année aux éditons « Le Mot et le Reste ».

Né en 1989 sur les bords de Loire, Volodia Petropavlovsky a toujours entretenu un lien privilégié avec les cours d’eau, nageant dans le fleuve et sillonnant ses rives dès son plus jeune âge. Géographe puis journaliste, il a découvert le monde de l’aventure à 17 ans à la lecture d’un récit de voyage. Après avoir sillonné les Alpes et la Laponie à pieds, il se lance dans une traversée solitaire de l’Alaska en canoë. Depuis, il continue de parcourir le monde, alternant voyages personnels et reportages pour la presse, notamment Grands Reportages et Trek magazine.

« La Dernière Frontière » raconte la traversée solitaire de l’Alaska en canoë par l’auteur âgé de vingt et un an à l’époque. Il suit le cours de la Tanana puis du Yukon jusqu’à la mer de Béring, à 2 000 kilomètres de son point de départ. Sur cet itinéraire peu cartographié, les bivouacs ne sont jamais sûrs, qu’ils soient en lisière de forêt, à la merci des ours, ou chez les habitants, adeptes de beuveries intenses sous le ciel flamboyant des jours polaires. Au-delà de ses représentations de la Dernière Frontière, de Jack London au National Geographic, l’auteur découvre au contact des Natifs leur culture et un territoire fascinant. Ce récit généreux, empreint d’humour, s’ouvre à l’autre en nous plongeant dans l’inconnu.

Gratuit et ouvert à tous

Informations au 05 34 47 00 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

Festival Terre d’ailleurs Volodia Petropavlovsky