Haute-Garonne Rencontre avec Christophe Guillaumot Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 6 octobre 2023, Fontenilles. Rencontre avec Christophe Guillaumot Vendredi 6 octobre, 20h30 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre , né à Annecy en 1970, est capitaine de police au SRPJ de Toulouse, responsable de la section « courses et jeux ». En 2009, il obtient le prix du Quai des Orfèvres pour ’ (Fayard). Avec (Cairn, 2015 – Points mars 2018) et (Liana Levi 2017 – Points octobre 2018), il impose une série mettant en scène le personnage de Renato Donatelli, dit le Kanak, librement inspiré d’un policier calédonien avec qui il a fait ses premières armes dans la police. Avec , Christophe Guillaumot est lauréat du prix Polar Michel Lebrun 2018.

Début 2020, paraît le cinquième roman noir de Christophe Guillaumot, aux Éditions Liana Levi. Christophe Guillaumot écrit également des romans de littérature jeunesse ; en 2020, paraît aux éditions Rageot son premier livre pour la jeunesse, , et cette année 2022, – , également aux éditions Rageot. À l’occasion du festival (6-7-8 octobre), il présentera vendredi 6 octobre à la MédiaLudo de Fontenilles à partir de 20h30, son dernier roman écrit à quatre mains avec ̈ ́ : ́ , paru aux Éditions Liana Levi. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur l’univers du roman policier, le travail d’écriture, le processus créatif… Alors n’hésitez pas et laissez-vous laisser tenter par l’univers des romans noirs à suspense, le frisson est gratuit et sans inscription préalable ! Pour en savoir plus sur Christophe et ses œuvres :

https://www.toulouse-polars-du-sud.com/christophe-guillaumot Et pour en savoir plus sur la rencontre à la MédiaLudo :

