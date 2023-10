Semaine de la santé mentale Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 6 octobre 2023, Fontenilles.

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE À FONTENILLES : LA DÉPRESSION

Chaque année, la « Journée mondiale de la santé mentale » est célébrée le 10 octobre. Cette année le thème est la dépression. Cette semaine de la santé mentale s’adresse à tous les professionnels de l’aide et du soin, mais également aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, à leurs proches et à tous celles et ceux qui veulent en savoir plus.

« Ce trouble qui nous trouble » nous mobilisera du 6 au 10 octobre 2023 à la MédiaLudo de Fontenilles.

EXPOSITION PHOTOS en partenariat avec l’association IBO :

o Série « Solitude » du photographe Alain BESSAT

o Série « Autoportrait confiné » du photographe Didier de ZAN

BIBLIOGRAPHIE de suggestions de documents qui vous permettront d’aller plus loin sur ces thématiques. Ouvrages consultables sur place.

CONFÉRENCE DÉBAT à la MédiaLudo le 10 octobre à 18h30

Invitées : Mme GAUDIN Maud, Psychiatre, et Mme IGLESIAS Sabine, Déléguée Responsable de l’UNAFAM.

Soirée introduite par le court-métrage « Et toi ça va ? » et clôturée par « Alice(s), la solitude ne se voit pas elle se vit« .

Venez nous retrouver nombreuses et nombreux à la MédiaLudo pour découvrir / échanger sur cette maladie que l’on nomme la dépression.

Plus d’informations au 05 61 91 55 80 / 05 34 47 00 47

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T15:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

2023-10-10T15:00:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

Journée mondiale de la santé mentale Semaine de la santé mentale