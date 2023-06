Soif Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, 9 juin 2023, Fontenilles.

Soif Vendredi 9 juin, 20h30 Médiathèque de Fontenilles Gratuit sur réservation

Synopsis : La nuit, un banc public et une femme seule, elle déroule le fil de sa vie et danse. Hellen Miller revient en arrière, dans le passé qu’elle n’a jamais révélé à personne. La nuit, elle a le droit de ne pas être vivante, le droit de ne pas faire semblant. La nuit, Hellen rejoint les autres… « elles », celles qui n’ont pas survécu pour pouvoir dire et tout raconter, pour sauver le monde avec des mots. Mais Hellen a survécu, elle est revenue de « là-bas » et n’a rien dit… peut-être cette nuit…

Le théâtre se mêle à la danse pour faire corps alors qu’il s’agit ici de l’impossibilité de parler. L’émotion est le moteur de ma recherche corporelle. C’est à travers la danse que nous découvrons le vécu et les émotions d’Helen, son état intérieur. Pour autant les textes inspirés par les témoignages des survivantes des camps de concentration, sont le véhicule de l’histoire. Les mots deviennent une partition dans laquelle le mouvement s’imbrique pour créer un seul mode d’expression. Cette fusion me permet d’investir autrement le corps par la parole et de faire naître l’émotion. Les propositions chorégraphiques contrastées permettent alors de faire évoluer le personnage vers une libération.

« J’ai construit ce spectacle avec la même pudeur et la même frilosité que l’on se dévoile. Sous les regards de ceux qui ne comprennent pas, j’ouvre des petits tiroirs poussiéreux, je donne des clés et des bribes de réponses. Car un secret, se dit tout bas… Au début on le contourne, puis on commence à le démêler et il n’y a plus de retour en arrière possible… » Carmela Acuyo

Par la Compagnie Vendaval – http://www.vendaval.fr/

Carmela Acuyo : direction artistique, écriture, interprétation

Mariya Aneva : mise en scène

Vincent Ferrand : compositeur

Philippe Ducou : regard chorégraphique

Patrick Cunha : création lumière et régie générale

Gioras Fischer : scénographie, construction décors

AnneSo Roffé : administratrice de production

Eva Junique : diffusion – production

Tout public à partir de 13 ans – Durée 50 minutes

GRATUIT sur réservation au 05 34 47 00 47

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T21:30:00+02:00

Danse Théâtre

Jean-Michel Coubart