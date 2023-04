Rencontre d’auteurs : Touchka – album soviétique Médiathèque de Fontenilles, 20 avril 2023, Fontenilles.

Rencontre d’auteurs : Touchka – album soviétique 20 avril – 6 mai Médiathèque de Fontenilles Gratuit

TOUCHKA album soviétique

par le collectif Nouvelles Graphiques

Éditions Velocette7

Derrière chaque ami.e il y a un monde.

Quand Touchka a accepté de donner de son temps, c’était un énorme cadeau. Je vais enfin savoir. Jusqu’où le système soviétique bouleversait-il les moindres détails du quotidien ? Être un individu dans une organisation faite pour la collectivité, cela ressemble à quoi ? Mais il y a aussi autre chose dans l’existence de ce livre : un groupe de personnes, qui pour la plupart ne se connaissaient pas, qui voulaient dessiner. Dessiner pour raconter quelque chose. Touchka nous a réunis.

« Au printemps 2021, à Toulouse, nous avons enregistré le récit d’une amie, née en 1970 à Moscou. Nous en avons fait un livre, TOUCHKA, album soviétique, de 10 nouvelles graphiques, par 10 dessinateurs. Au-delà de l’histoire personnelle, c’est aussi un témoignage sur la façon dont la Russie, l’Ukraine et la Lettonie ont traversé le XXe siècle. Raconter la Grande Histoire par la petite, une autre histoire du monde ».

LE COLLECTIF NOUVELLES GRAPHIQUES

Il s’est créé avec des amis, des amis d’amis, et des amis d’amis d’amis. Nous nous retrouvons régulièrement dans le coworking des cheminots ou Le bureau, le bar des Tilleuls ou un autre, la pizzeria Belfort, un jardin, un parc, chez les uns ou les autres, à Toulouse ou St-Christaud (31). Nous sommes une trentaine de personnes, des femmes et des hommes de 18 à 82 ans amateurs et professionnel.le.s, étudiant.e.s, en activité ou retraité.e.s.

Venez découvrir le concept d’un collectif de dessinateurs de bande dessinée à la MédiaLudo de Fontenilles – jeudi 20 avril à partir de 20h – avec la présence de 3 personnes du Collectif Nouvelles Graphiques. Ils échangeront avec vous sur la naissance de leur projet avec Touchka, album soviétique sur le thème de la vie avant l’exil – un exil d’actualité lorsque nous considérons le contexte international de ces derniers mois.

– – avec la présence de 3 personnes du Collectif Nouvelles Graphiques. Ils échangeront avec vous sur la naissance de leur projet avec Touchka, album soviétique sur le thème de la vie avant l’exil – un exil d’actualité lorsque nous considérons le contexte international de ces derniers mois. Cette rencontre fera aussi l’objet d’une exposition qui sera visible durant toutes les vacances de Pâques aux horaires d’ouverture habituels de la MédiaLudo – du 24 avril au 6 mai – à laquelle s’ajouteront des podcasts et des vidéos.

Pour s’immerger dans l’univers de TOUCHKA :

Vidéo de présentation de l’album :

https://www.youtube.com/watch?v=y2hdUdj5NMw&t=1s&ab_channel=LaurenceLarrouy

Vidéos sur Touchka :

https://vimeo.com/user11694757/touchka

https://vimeo.com/manage/videos/725875833

https://www.youtube.com/watch?v=-JcWl5KBeQw

Plus d’informations : 05 34 47 00 47

https://velocette7.wordpress.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T20:00:00+02:00 – 2023-04-20T22:00:00+02:00

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:30:00+02:00

Touchka Album soviétique

Luc Périllat