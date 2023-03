Tant qu’il y’aura des femmes Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Catégories d’Évènement: Fontenilles

Haute-Garonne

Tant qu’il y’aura des femmes Médiathèque de Fontenilles, 17 mars 2023, Fontenilles. Tant qu’il y’aura des femmes Vendredi 17 mars, 20h30 Médiathèque de Fontenilles Gratuit sur inscription obligatoire « Tant qu’il y’aura des femmes » est un spectacle imaginé et interprété par Corinne Jacquet et Mira Simova dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Même si la littérature et le théâtre sont restés la chasse gardée des hommes pendant des siècles, des femmes fortes comme Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Souad et bien d’autres, ont heureusement contribué à la richesse du patrimoine littéraire tout en défendant farouchement les droits des femmes. Pourtant la défense de l’égalité hommes-femmes est un concept qui ne parle pas encore à tout le monde de nos jours ! Alors pour continuer le combat, rendons hommage aux femmes et aux hommes qui se battent avec force aujourd’hui encore à travers le monde. Car comme le disait Gandhi : « Appeler les femmes « le sexe faible » est une diffamation, c’est l’injustice de l’homme envers la femme. » Et si finalement, le meilleur moyen de célébrer les femmes était l’humour ? À l’image de C_harlotte Whitton_ qui a affirmé : « Quoi qu’elle fasse, la femme doit le faire deux fois mieux que l’homme pour qu’on en pense autant de bien… Heureusement, ce n’est pas difficile. » Durée : 1h10

Public : à partir de 10 ans

Textes : Olympe de Gouges, Cécila Despesse, Simone de Beauvoir, Souad, Emmanuelle Urien, Simone Veil, etc.

Conception, jeu et mise en scène : Mira Simova & Corinne Jacquet

Production : Compagnie l’Audacieuse, accueillie en résidence à Fonsorbes https://compagnielaudacieuse.fr/ Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 47 00 47 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-fontenilles.fr »}] [{« link »: « https://compagnielaudacieuse.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T21:40:00+01:00

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T21:40:00+01:00 Tant qu’il y aura des femmes Compagnie L’Audacieuse

Détails Catégories d’Évènement: Fontenilles, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque de Fontenilles Adresse Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Ville Fontenilles Departement Haute-Garonne Age min 10 Age max 110 Lieu Ville Médiathèque de Fontenilles Fontenilles

Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenilles/

Tant qu’il y’aura des femmes Médiathèque de Fontenilles 2023-03-17 was last modified: by Tant qu’il y’aura des femmes Médiathèque de Fontenilles Médiathèque de Fontenilles 17 mars 2023 Fontenilles Médiathèque de Fontenilles Fontenilles

Fontenilles Haute-Garonne