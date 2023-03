Café littéraire avec Claire Michaud-Destriau Médiathèque de Fontenilles, 16 mars 2023, Fontenilles.

Café littéraire avec Claire Michaud-Destriau Jeudi 16 mars, 20h00 Médiathèque de Fontenilles Entrée libre

ENTRE VILLE ET MONTAGNE

Professeure dans la région toulousaine, Claire Michaud-Destriau grandit entre deux lieux, presque conflictuels : d’une part, Toulouse et sa vie trépidante, sa richesse culturelle, ses lumières, son métissage ; d’autre part, un village de montagne en Ariège, son enclavement, le temps dilaté, l’attachement aux racines, les émotions à l’état brut.

Son écriture s’inspire de son vécu et elle explore les fissures humaines et les secrets les mieux gardés. Ses récits révèlent des intrigues singulières des destins à l’œuvre dans le décor des Pyrénées.

Des ombres sur les pierres / Éditions De Borée est son dernier roman :

« Une boîte en fer, pleine de cassettes audio, chacune portant un numéro. Quelles confidences ces vieilles bandes magnétiques ont-elles pu recueillir ? Tess a onze ans lorsqu’elle perd ses parents et sa sœur dans un accident de la route dont elle est la seule rescapée. Douze ans plus tard, elle se résout à retourner dans le village ariégeois de son enfance et pousse, chancelante, la porte de la maison familiale dans laquelle le temps semble s’être arrêté. Que cachent les murs de cette ancienne bergerie ? Au gré de ses recherches et de quelques rencontres, le voile se lève progressivement sur les fantômes et les rivalités insoupçonnées du passé. Un monde d’adultes plein de secrets, telles des ombres sur les pierres de sa reconstruction. »

Le blog de Claire : https://claire-michaud-destriau.blogspot.com/

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

