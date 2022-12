Atelier d’écriture Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Haute-Garonne

Atelier d’écriture Médiathèque de Fontenilles, 7 janvier 2023, Fontenilles. Atelier d’écriture Samedi 7 janvier 2023, 10h00 Médiathèque de Fontenilles

Gratuit sur inscription obligatoire

à partir de 15 ans Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:mediatheque@ville-fontenilles.fr »}] Samedi 7 janvier se tiendra à la MédiaLudo le premier atelier d’écriture. Il se déroulera de 10h à 12h. Sur inscription dans la limite de 10 places à partir de 15 ans. N’hésitez pas à vous joindre à nous pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de l’écriture dans une ambiance conviviale et bienveillante. Nous profiterons de ce premier atelier pour ensemble lui trouver un petit nom sympathique.

Inscription obligatoire au 05 34 47 00 47

Ou par mail : mediatheque@ville-fontenilles.fr

