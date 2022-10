Tournoi Inter-Médiathèques – Gaming 31 Médiathèque de Fontenilles, 26 octobre 2022, Fontenilles.

Tournoi Inter-Médiathèques – Gaming 31 Mercredi 26 octobre, 14h00 Médiathèque de Fontenilles

Gratuit sur inscription obligatoire

Tournoi Mario Kart 8 sur Switch

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Ville de Fontenilles », « cache_age »: 86400, « description »: « Tous u00e0 vos manettes ! ? Cu2019est le retour du TIM-Gaming 31 !nPour cette seconde u00e9dition, Ina alias Princesse Peach ?, vous attend u00e0 la Mu00e9dia-Ludo?mercredi 26 octobre 2022 u00e0 14h ?nAu programme : une compu00e9tition acharnu00e9e au volant de karts, dans le jeu video Mario Kart 8 Deluxe, sur Switch ! ?? Des cadeaux pour les gagnants et pour tous les participants ! ?? Une apru00e8s-midi de folie u00e0 passer entre grands et petits ! ?nLu2019Objectif du tournois : du00e9clarer le/la Grand.e Finaliste de Fontenilles ! ?nNotre champion.ne qui participera, u00e0 la Mu00e9diathu00e8que Du00e9partementale (Labu00e8ge)?le samedi 5 novembre 2022 u00e0 13h ? u00e0 la GRANDE FINALE !! ?? nEt peut-u00eatre que notre Champion.ne de Fontenilles ru00e9ussira u00e0 battre le Grand Champion en titre, pour devenir le/la prochain.ne GRAND.E CHAMPION.NE de Haute-Garonne ! ?nDurant cette journu00e9e, nu2019hu00e9sitez pas u00e0 venir voir les Grands Finalistes de la ru00e9gion su2019affronter et profitez de ces portes ouvertes u00e0 la Mu00e9diathu00e8que Du00e9partementale pour en du00e9couvrir un peu plus sur les jeux vidu00e9o avec des bornes du2019arcades ? des rencontres avec des professionnels du jeu vidu00e9o ? etc.nEt petit bonus pour vous, Fontenillois, vous pourrez u00e9galement y retrouver Mathieu, notre pru00e9cu00e9dent ludothu00e9caire ! ?u200du2642ufe0f?u265fnu2705 Gratuit u2013 de 7 u00e0 120 ans ??nu26a0ufe0f 16 compu00e9titeurs / maximumnu2139ufe0f Inscriptions obligatoires et informations : 05 34 47 00 47 », « type »: « video », « title »: « ? Tournoi Inter-Mu00e9diathu00e8ques Gaming 31 u2013 2e u00e9dition ? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zvmOCZpJ6ys/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zvmOCZpJ6ys », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCulndVJo6Ocv6MGblPQwHHQ », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

https://youtu.be/zvmOCZpJ6ys

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T14:00:00+02:00

2022-10-26T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenilles, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque de Fontenilles Adresse Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Ville Fontenilles Age minimum 7 Age maximum 120 lieuville Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Departement Haute-Garonne

