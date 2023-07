Projection d’un film consacré à Jean Lébédeff (1884-1972) Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses Catégories d’Évènement: Fontenay-aux-Roses

Projection d'un film consacré à Jean Lébédeff (1884-1972) Samedi 16 septembre, 16h00 Médiathèque de Fontenay-aux-Roses En 2016, une équipe russe est venue en France sur les traces de l'artiste Jean Lébédeff (1884-1972). L'enquête a permis de retrouver des personnes qui avaient cotoyé le graveur mais aussi de reconstituer son parcours à Fontenay-aux-Roses où il a vécu pendant plusieurs décennies.

Le film, d'une durée de 40 minutes, est traduit en français par Marette Goula et sous-titré par la société Gallix. Médiathèque de Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

