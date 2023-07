Exposition : L’aventure du Livre de demain (1923-1947) Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses, 16 septembre 2023, Fontenay-aux-Roses.

La conférence abordera la place de la collection du Livre de demain dans le paysage de l’édition populaire de l’entre-deux-guerres. Elle abordera la création de la librairie Arthème Fayard au milieu du XIXè siècle et son évolution jusqu’au lancement de la série en 1923.

Elle mettra en évidence l’originalité et les causes de son succès auprès d’un nouveau public. En évoquant ses auteurs, elle présentera aussi l’offre éditoriale de Fayard et les partenariats conclus avec ses confrères pour attirer de nouveaux auteurs et soutenir le rythme d’une parution mensuelle.

Elle montrera surtout comment la véritable innovation d’Arthème Fayard fut le choix de l’illustration des livres avec des gravures originales sur bois.

Réalisées par les meilleurs artistes du livre de époque, la collection a pu rivaliser avec l’offre bibliophilique, dont on évoquera l’âge d’or, et à laquelle elle put légitimement se confronter.

Enfin, elle s’attachera à montrer la valeur patrimoniale d’une collection iconique pour la ville de Fontenay-aux-Roses. D’une part en raison de la présence à Fontenay de l’imprimerie Bellenand qui produisit la quasi totalité des numéros (235 au total jusqu’en 1947). D’autre part avec son plus fécond illustrateur, le fontenaisien d’origine russe, Jean Lébédeff qui y vécut plus d’une trentaine d’années.

Par Christian Fournier, architecte et collectionneur fontenaisien.

Médiathèque de Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.mediatheque-fontenay.fr/

