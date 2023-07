Exposition : Le Livre de Demain-Un patrimoine Fontenaisien (1923-1947) Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses, 15 septembre 2023, Fontenay-aux-Roses.

Exposition : Le Livre de Demain-Un patrimoine Fontenaisien (1923-1947) 15 – 17 septembre Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Entrée libre

À l’occasion du centenaire de la parution du premier numéro de la collection, la Ville de Fontenay-aux-Roses a fait l’acquisition d’une série complète du LIVRE DE DEMAIN éditée par la Librairie Arthème Fayard

L’exposition retrace l’histoire de l’imprimerie Bellenand où ont été imprimés la majorité de ces titres (ainsi que les premiers exemplaires du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline ou le premier numéro du Journal de Mickey).

Parmi les 53 artistes graveurs qui participèrent à la collection, Jean Lébédeff, artiste graveur français, né en Russie le 25 novembre 1884 et mort à Nîmes le 21 septembre 1972 a vécu près de trente ans à Fontenay-aux-Roses à quelques pas de l’imprimerie Bellenand.

Cet artiste prolifique et de grand talent est celui qui a illustré le plus grand nombre d’ouvrages de cette collection populaire et bon marché. Il a également illustré de nombreux livres de bibliophilie dont plusieurs sont présentés dans l’exposition.

Un parcours chronologique permet de découvrir les auteurs et les illustrateurs présents dans la collection, complété par des vitrines consacrées aux auteurs et illustrateurs notoires, ainsi qu’aux matériels de gravure et de typographie, outils et bois gravés permettant la découverte de la technique de la gravure sur bois et de son impression.

La collection complète des 235 ouvrages du LIVRE DE DEMAIN, récemment acquise par la Ville, sera présentée à cette occasion.

Médiathèque de Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

