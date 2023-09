Spectacle : Traversée du Mogho Médiathèque de Fontbarlettes Valence, 25 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Accompagné d’un instrument traditionnel, le balafon, Marius Sawadogo, nous embarque avec jubilation à la rencontre de la parole d’aujourd’hui qui est née d’hier, et qui se nourrit de celle de demain..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 10:50:00. .

Médiathèque de Fontbarlettes Place Camille Saint-Saëns

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanied by a traditional instrument, the balafon, Marius Sawadogo jubilantly takes us on a journey to meet the words of today, born of yesterday, and nourished by those of tomorrow.

Acompañado por un instrumento tradicional, el balafón, Marius Sawadogo nos lleva jubilosamente por un viaje a través de las palabras de hoy, nacidas de ayer y alimentadas por las de mañana.

Begleitet von einem traditionellen Instrument, dem Balafon, nimmt uns Marius Sawadogo jubelnd mit auf eine Reise zu den Worten von heute, die aus dem Gestern entstanden sind und sich aus dem Morgen nähren.

Mise à jour le 2023-08-31 par Valence Romans Tourisme