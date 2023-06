Le JBM JaZzband à la Médiathèque de Fontainebleau Médiathèque de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne Le JBM JaZzband à la Médiathèque de Fontainebleau Médiathèque de Fontainebleau Fontainebleau, 21 juin 2023, Fontainebleau. Le JBM JaZzband à la Médiathèque de Fontainebleau Mercredi 21 juin, 19h30 Médiathèque de Fontainebleau Deux heures de jazz en grande formation de 19H30 à 21H30 ce 21 juin dans les jardins de la médiathèque de Fontainebleau. Swing, Blues, Funk… Médiathèque de Fontainebleau Rue de l’Arbre Sec, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France http://jbm-jazzband.over-blog.com https://www.facebook.com/JBMJaZzband Les jardins de la médiathèque à deux pas du château de Fontainebleau, un nouveau lieu ouvert pour la fête de la musique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

