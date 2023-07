Voyage au cœur des vitraux : restauration, histoire et création artistique Médiathèque de Fonsorbes Fonsorbes Catégories d’Évènement: Fonsorbes

Haute-Garonne Voyage au cœur des vitraux : restauration, histoire et création artistique Médiathèque de Fonsorbes Fonsorbes, 17 septembre 2023, Fonsorbes. Voyage au cœur des vitraux : restauration, histoire et création artistique Dimanche 17 septembre, 10h00 Médiathèque de Fonsorbes Gratuit. Sur inscription. Restauration d’un vitrail de l’église : dépoussiérage, nettoyage et approche historique du vitrail. Création d’un vitrail collectif exposé à la médiathèque. Médiathèque de Fonsorbes Place du Trépadé, 31470 Fonsorbes Fonsorbes 31470 Trépadé Haute-Garonne Occitanie 05 61 76 35 66 http://www.fonsorbes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 76 35 66 »}] La médiathèque de Fonsorbes est un lieu ouvert à tous regroupant de multiples espaces : bibliothèque, CD/DVDthèque, multimédia. Au total, plus de 25 000 documents sont consultables sur place et peuvent être empruntés. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

