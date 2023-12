Caraconte Médiathèque de Flers Flers, 1 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Les conteurs de la médiathèque vous invitent au chaud dans la caraconte le temps d’une histoire.

Retrouvez-les le samedi 2 décembre de 9h30 à 12h sur le marché de Flers (place Saint Germain) et de 14h30 à 16h30 devant la médiathèque de Flers.

Animation gratuite et sans inscription. Durée : 15 min (en continu)..

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Médiathèque de Flers Place Saint Germain

Flers 61100 Orne Normandie



The storytellers from the mediatheque invite you into the warmth of the caraconte for the time of a story.

Join them on Saturday December 2 from 9.30am to 12pm at the Flers market (place Saint Germain) and from 2.30pm to 4.30pm in front of the Flers media library.

No registration required. Duration: 15 min (continuous).

Los cuentacuentos de la mediateca le invitan al calor del caraconte para la hora del cuento.

Únase a ellos el sábado 2 de diciembre de 9.30 a 12 h en el mercado de Flers (place Saint Germain) y de 14.30 a 16.30 h delante de la mediateca de Flers.

No es necesario inscribirse. Duración: 15 minutos (continuos).

Die Geschichtenerzähler der Mediathek laden Sie für die Dauer einer Geschichte in die warme Karacke ein.

Sie finden sie am Samstag, den 2. Dezember von 9:30 bis 12 Uhr auf dem Markt in Flers (Place Saint Germain) und von 14:30 bis 16:30 Uhr vor der Mediathek in Flers.

Animation kostenlos und ohne Anmeldung. Dauer: 15 Min. (fortlaufend).

Mise à jour le 2023-11-28 par Flers agglo