Semaine POP à la médiathèque de Flers Médiathèque de Flers, 18 mars 2023, Flers. Semaine POP à la médiathèque de Flers 18 – 25 mars Médiathèque de Flers Lectures POP, bulles de savon en musique et éveil artistique Médiathèque de Flers 9 rue du collège 61100 FLERS Flers 61100 Orne Normandie Afin de favoriser l’éveil artistique et culturel des enfants à partir de trois mois et de réunir parents et professionnels autour d’enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie, la médiathèque de Flers participe pour la seconde année consécutive à la Semaine nationale de la petite enfance organisée par l’association « Agir pour la petite enfance » qui se déroulera du 18 au 25 mars 2023.

– Lectures de livres pop-up, découvertes artistiques et bulles de savon rythmeront les accueils…

