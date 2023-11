Broderie créative Médiathèque de Fives (Lille) Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Broderie créative Médiathèque de Fives (Lille) Lille, 8 novembre 2023, Lille. Broderie créative Mercredi 8 novembre, 14h30 Médiathèque de Fives (Lille) Inscription obligatoire A l’occasion de la semaine du développement durable, « Les recoupettes » vous proposent des ateliers de broderie créative accessibles à tous les niveaux.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, venez découvrir ou redécouvrir des techniques de broderie et de tissage. Médiathèque de Fives (Lille) 18 rue bourjembois Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 47 55 14

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

