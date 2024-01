Atelier créatif en bibliothèque médiathèque de Fives Lille, mercredi 28 février 2024.

Atelier créatif en bibliothèque Une lecture partagée + un atelier créatif = un temps heureux à la médiathèque ! Mercredi 28 février, 14h30 médiathèque de Fives Entrée libre

Début : 2024-02-28T14:30:00+01:00 – 2024-02-28T16:00:00+01:00

Venez découvrir des contes et récits inédits et les dernières nouveautés jeunesse de la médiathèque de Fives, puis partagez un atelier créatif original animé par l’association « L’école et son quartier ». Voilà la recette de l’après-midi idéal avec les enfants!

médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03.20.47.55.14 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille

BmL-Ville de Lille-PLSC