Nord Nuits de la lecture 2024 médiathèque de Fives Lille, 20 janvier 2024 14:00, Lille. Nuits de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 15h00 médiathèque de Fives Entrée libre Dès la naissance, la lecture est un moment de partage et de plaisir avec l’adulte, un développement de l’imaginaire , un éveil et une découverte du monde.

Venez à la médiathèque, la lecture est associée à des activités manuelles inspirées de la culture japonaise, pour entrer doucement dans la nuit. médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03.20.47.55.14 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 14:00
Code postal 59000
Lieu médiathèque de Fives
Adresse 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille
Ville Lille
Departement Nord
Age min 4
Age max 10

