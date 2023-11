KiliKili, Histoires partagées à la bibliothèque ! médiathèque de Fives Lille, 27 décembre 2023, Lille.

KiliKili, Histoires partagées à la bibliothèque ! Mercredi 27 décembre, 16h00 médiathèque de Fives Entrée gratuite et libre

Fêtez Noël à la Bibliothèque municipale de Lille !

Après un temps de lecture partagée entre petits et grands, discutez des histoires, empruntez des livres, des bandes-dessinées, et faites le plein de découverte et de belles histoires pour les fêtes.

médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T16:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:30:00+01:00

