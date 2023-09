« Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques autour d’une balade architecturale fictive de la ville de Wroclaw. Médiathèque de Fives Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord « Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques autour d’une balade architecturale fictive de la ville de Wroclaw. Médiathèque de Fives Lille, 14 octobre 2023, Lille. « Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques autour d’une balade architecturale fictive de la ville de Wroclaw. Samedi 14 octobre, 16h00 Médiathèque de Fives Gratuit / Entrée libre L’association Lektura vous invite aux ateliers “Dzień dobry !” organisés dans les bibliothèques lilloises de Jean Lévy et de Fives, pour partir à la découverte de la culture et de la langue polonaise. L’atelier présentera les villes de Lille et de Wrocław et leur comparaison, les formules de premier contact en polonais, avec également un zoom sur la “polonia” de Lille aujourd’hui. Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/ateliers_lektura »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque de Fives Adresse 18 rue Bourjembois 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 12 Age max 98 Lieu Ville Médiathèque de Fives Lille latitude longitude 50.631289;3.089389

Médiathèque de Fives Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/