« Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques Médiathèque de Fives Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord « Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques Médiathèque de Fives Lille, 14 octobre 2023, Lille. « Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques Samedi 14 octobre, 16h00 Médiathèque de Fives Gratuit / Entrée libre / pour les enfants de 3 à 10 ans L’association Lektura vous invite aux ateliers “Dzień dobry !” organisés dans les bibliothèques lilloises de Jean Lévy et de Fives, pour partir à la découverte de la culture et de la langue polonaise. Une première proposition sera destinée aux enfants (3-10 ans), avec différents travaux manuels et des jeux abordant la culture polonaise, et quelques éléments de vocabulaire de base. Simultanément, un atelier adulte est proposé. Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/ateliers_lektura »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque de Fives Adresse 18 rue Bourjembois 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 3 Age max 10 Lieu Ville Médiathèque de Fives Lille latitude longitude 50.631289;3.089389

Médiathèque de Fives Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/