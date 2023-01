BREAKDANCE EN MEDIATHEQUE DE FIVES médiathèque de Fives, 8 février 2023, Lille.

BREAKDANCE EN MEDIATHEQUE DE FIVES Mercredi 8 février, 15h00 médiathèque de Fives

SUR INSCRIPTION

La discipline sportive et l’expression artistique sont en résidence à Lille.

médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://bit.ly/3Xzx3wi”}]

03.20.47.55.14 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille

Le breakdance est une des nouvelles disciplines des Jeux olympiques et Paralympiques 2024 pour laquelle le jeune espoir lillois Ilyès Zoo se mobilise.

Avec le soutien du Centre National du Livre, la Bibliothèque municipale de Lille accueille actuellement en résidence l’auteur nordiste Mig.

Le sport et la culture s’unissent naturellement car Ilyès Zoo et Mig se retrouvent pour la création des planches dessinées et l’organisation d’ateliers de dessin autour du breakdance !

En savoir plus sur la résidence artistique et les dates d’atelier de dessin > https://bit.ly/3Xzx3wi

Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers, et autres temps forts avec MIG !

MEDIATHEQUE FIVES – atelier

08 février, 15h

MEDIATHEQUE SAINT-MAURICE PELLEVOISIN – atelier

01 mars, 10h

ALSH QUARTIER CENTRE – atelier

08 mars, 09h

MEDIATHEQUE JEAN LEVY – atelier

15 mars, 16h

MEDIATHEQUE WAZEMMES – atelier

18 mars, 15h

MEDIATHEQUE FAUBOURG DE BETHUNE – atelier

01 avril, 15h

MEDIATHEQUE JEAN LEVY – perfomance et expo

14 avril, 18h

MEDIATHEQUE LILLE-SUD – atelier

26 avril, 15h

