Concert Vendredi 21 octobre, 17h00 médiathèque de Fives

Entrée libre

Vendredi 21 octobre de 17h à 18h : venez assister au concert du groupe Harmattan Brothers à Fives. médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Fives

Le Riff de guitare chaloupé, les sons aériens de trompette et les mélodies envoûtantes de Kora vous invitent à une transe contemplative, un voyage par le son. Ces trois amoureux de l'improvisation délivrent des compositions rythmées aux couleurs chaudes, entre Jazz, Folk et Mandingue (musique de l'ouest africain). Un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. – Entrée libre – Tout public – Famille – ▪ Médiathèque de Fives, 18 rue Bourjembois

bibfives@mairie-lille.fr – 03.20.47.55.14

